Роналд Куман: «Меня беспокоит, что «Барса» набрала 2 очка из 12. Мы упускаем много моментов»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о ничьей с (1:1) в Ла Лиге.

Каталонский клуб не побеждает в чемпионате И четыре матча подряд – две ничьих и два поражения.

«Конечно, меня беспокоит, что мы набрали только два очка из двенадцати [возможных]. Думаю, игра в целом была удовлетворительной. Я бы больше волновался, если бы мы ничего не создавали.

Но мы должны лучше действовать перед воротами. Последний пас, последний удар. Мы не можем упускать так много [моментов]. Сейчас мы упускаем слишком много», – сказал нидерландский специалист.