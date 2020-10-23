Роналд Куман: «Меня беспокоит, что «Барса» набрала 2 очка из 12. Мы упускаем много моментов»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мыслями о ничьей с «Алавесом» (1:1) в Ла Лиге.
Каталонский клуб не побеждает в чемпионате Испании четыре матча подряд – две ничьих и два поражения.
«Конечно, меня беспокоит, что мы набрали только два очка из двенадцати [возможных]. Думаю, игра в целом была удовлетворительной. Я бы больше волновался, если бы мы ничего не создавали.
Но мы должны лучше действовать перед воротами. Последний пас, последний удар. Мы не можем упускать так много [моментов]. Сейчас мы упускаем слишком много», – сказал нидерландский специалист.