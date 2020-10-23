Экс-судья Андухар Оливер: «Месси надо было удалять в матче с «Алавесом». Он пнул мячом в судью, чтобы запугать его»

Бывший испанский арбитр Андухар Оливер считает, что капитан «Барселоны» заслуживал удаления в матче 8-го тура Ла Лиги против (1:1).

На 39-й минуте игры аргентинец спорил с судьей , а затем пнул мяч в сторону арбитра. За это он получил желтую карточку.

«Месси надо было удалять, хоть мяч и не попал в Эрнандеса. Этим поступком он хотел запугать судью, и это заслуживает прямой красной карточки», – сказал Оливер.

Аргентинец получил две желтых карточки за два последних матча чемпионата. В игре 7-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:3) капитан каталонцев также был предупрежден.