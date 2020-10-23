Роналд Куман: «Барса» провела слабый первый тайм. Мы подарили гол «Алавесу»

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на ничью с (1:1) в 8-м туре .

– Несмотря на слабый первый тайм, у нас было 3-4 явных возможности забить гол.

Перед воротами нужно играть эффективнее. Мы же несколько раз действовали неудачно.

Мы буквально подарили гол «Алавесу», и это неприемлемо.

– Почему заменили Фати [на 78-й минуте]?

– В прошлый раз критиковали меня за позднюю замену. Я старался что-то поменять, чтобы выиграть матч.

– На скамейке царило безразличие?

– Если вы собираетесь критиковать меня за это, лучше прекращайте.

– На де Йонге был пенальти?

– Я уже говорил об арбитрах. Предпочитаю больше не выражать свое мнение об этом, – сказал тренер.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.