Роналд Куман: «Барса» провела слабый первый тайм. Мы подарили гол «Алавесу»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отреагировал на ничью с «Алавесом» (1:1) в 8-м туре Ла Лиги.
– Несмотря на слабый первый тайм, у нас было 3-4 явных возможности забить гол.
Перед воротами нужно играть эффективнее. Мы же несколько раз действовали неудачно.
Мы буквально подарили гол «Алавесу», и это неприемлемо.
– Почему заменили Фати [на 78-й минуте]?
– В прошлый раз критиковали меня за позднюю замену. Я старался что-то поменять, чтобы выиграть матч.
– На скамейке царило безразличие?
– Если вы собираетесь критиковать меня за это, лучше прекращайте.
– На де Йонге был пенальти?
– Я уже говорил об арбитрах. Предпочитаю больше не выражать свое мнение об этом, – сказал тренер.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.