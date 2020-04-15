Мбаппе – лучший молодой игрок мира. Санчо – 2-й, Трент – 3-й, Феликс – 10-й (ESPN)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21 года по версии ESPN.
Учитывались два критерия: регулярная игровая практика в течение длительного периода и уровень турниров, в которых выступает футболист.
В тройку также вошли полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.
Топ-10 лучших игроков мира в возрасте до 21 года:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 21 год)
2. Джейдон Санчо («Боруссия», 20 лет)
3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 21 год)
4. Винисиус Жуниор («Реал», 19 лет)
5. Кай Хавертц («Байер», 19 лет)
6. Маттейс де Лигт («Ювентус», 20 лет)
7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 21 год)
8. Эрлинг Холанд («Боруссия», 19 лет)
9. Федерико Вальверде («Реал», 21 год)
10. Жоау Феликс («Атлетико», 20 лет).
Всего в рейтинг вошли 36 игроков. 26 футболистов, не вошедшие в топ-10, перечислены в алфавитном порядке. Ознакомиться с полным списком можно здесь.