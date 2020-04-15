Мбаппе – лучший молодой игрок мира. Санчо – 2-й, Трент – 3-й, Феликс – 10-й (ESPN)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21 года по версии ESPN.

Учитывались два критерия: регулярная игровая практика в течение длительного периода и уровень турниров, в которых выступает футболист.

В тройку также вошли полузащитник дортмундской Джейдон Санчо и защитник Трент Александер-Арнолд.

Топ-10 лучших игроков мира в возрасте до 21 года:

1. («ПСЖ», 21 год)

2. Джейдон Санчо («Боруссия», 20 лет)

3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 21 год)

4. Винисиус Жуниор ( , 19 лет)

5. Кай Хавертц («Байер», 19 лет)

6. Маттейс де Лигт ( , 20 лет)

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 21 год)

8. Эрлинг Холанд («Боруссия», 19 лет)

9. Федерико Вальверде («Реал», 21 год)

10. Жоау Феликс («Атлетико», 20 лет).

Всего в рейтинг вошли 36 игроков. 26 футболистов, не вошедшие в топ-10, перечислены в алфавитном порядке. Ознакомиться с полным списком можно здесь.