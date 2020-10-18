Юрген Клопп: «5 замен в АПЛ нужно вернуть. Никто из клубов топ-7 не просил о преимуществах»

Главный тренер убежден, что правило пяти замен в АПЛ нужно начать применять вновь.

«Это вновь должно быть [на повестке дня], но я не думаю, что это возможно из-за нашей системы. Очевидно, это решение не помогает, потому что у «Челси», «Сити», «Юнайтед», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Лестера» травмы. Но голосов не было достаточно.

Это система. Я думаю, что пять замен нужно вернуть.

По моему мнению, это указывает на недостаток лидерских качеств, чтобы поднять этот вопрос и сказать: «А что вы хотели?» Это должно было быть – если это верное слово – иначе продано, с большим количеством информации, Ричард Мастерс (исполнительный директор АПЛ – прим. Sports.ru) должен был полнее показать, что может произойти. Мы никогда не просили о преимуществах.

Никто из клубов топ-7 не просил о преимуществах. Мы просто знали, поскольку были в курсе нашего графика, что все это будет невероятно сложно. Проведение лучших матчей АПЛ на выходных тоже помогло бы. Думаю, нужно подумать об этом вновь», – сказал Клопп.

Пять замен можно было проводить после возобновления прошлого сезона, который приостанавливался из-за пандемии. Затем клубы проголосовали против этого правила в новом чемпионате.

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