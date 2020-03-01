Оле-Гуннар Сульшер: «Не понимаю, почему отменили 5 замен. Это самый сложный сезон в истории»

Главный тренер высказался об отмене правила пяти замен в Англии.

О том, был ли он сторонником этого правила

«На 100%. Я не понимаю, почему клубы проголосовали против, не могу поверить в это, мы же должны следить за игроками. Нужно думать о них. Это самый сложный сезон в истории.

Не могу понять, в чем смысл отказа клубов от этого правила. Но, сделав этот шаг назад, нужно подумать о профессиональных футболистах, об их ментальном и физическом здоровье.

Единственное здравое решение – дать нам побольше отдыхать. Уже многие в Премьер-лиге получили травмы. Я бы хотел иметь пять замен», – сказал Сульшер.

Пять замен можно было проводить после возобновления прошлого сезона, который приостанавливался из-за пандемии. Затем клубы проголосовали против этого правила в новом чемпионате.

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