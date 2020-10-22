Максименко о словах Губерниева про игру на выходах: «Биатлонным экспертам виднее, конечно»

Вратарь высказался о словах комментатора по поводу игры на выходах.

– Один известный биатлонный комментатор недавно тебя раскритиковал. Сказал, что ты мог бы лучше играть на выходах. Сам как считаешь, в каких аспектах еще надо прибавить?

– Биатлонным экспертам, конечно, виднее. А так – во всем надо прибавлять, иначе не бывает. Может, кому-то кажется, что я редко играю на выходах, но у нас высоких ребят хватает: все под метр девяносто, – сказал Максименко.

Губерниев о Гильерме: «Прекрасная игра на выходах. Максименко-спартаковцу не хватает этого»