Тедеско о 3:1 с «Краснодаром»: «У Максименко выскальзывал мяч из рук, но в целом он сыграл прекрасно»

Главный тренер Доменико Тедеско подвел итоги матча 12-го тура с (3:1).

– В первом тайме контролировали игру, забили два гола, что помогло нам почувствовать уверенность. Но при счете 2:0 всегда есть риск: соперник забивает, становится опасно, команда нервничает.

Во втором тайме «Краснодар» стал обострять, большее количество их игроков подходило к нашей штрафной, так что наши защитники просели чуть ниже. Но помогли изменения в игре.

Когда на поле вышел Умяров, мы перестроились на игру с одним опорным полузащитником и двумя восьмерками, это добавило нам стабильности. Гол Йордана – точка в этой игре.

– Что творилось с Максименко до перерыва?

– У Максименко в первом тайме были разные моменты: да, из рук выскальзывали мячи, которые надо было фиксировать, но это объясняется тем, что поле достаточно мягкое и скользкое.

Во втором тайме он сыграл увереннее и часто спасал команду. Суммарно по моментам – провел прекрасный матч, – сказал Тедеско.

Доменико Тедеско: «Мозес – умный игрок, прекрасно работает с мячом. Он не в оптимальной форме»

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