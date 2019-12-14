Демба Ба: «Арсенал» не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»

Бывший нападающий «Челси» , выступавший в Китае за «Шанхай Шеньхуа», высказал мнение, что футболисты испытывают давление со стороны клубов по экономическим соображениям, поэтому не всегда могут выразить свою позицию в вопросах дискриминации.

«Если бы с движением Black Lives Matter был связан финансовый риск, ничего бы не произошло.

«Арсенал» говорил о BLM, но когда речь зашла о жизни уйгуров, «Арсенал» не захотел говорить об этом из-за давления и экономического влияния.

Когда существует возможность обогатиться, некоторые люди закрывают глаза. Деньги важнее настоящих ценностей.

Думаю, клубы сильно давят на игроков, чтобы они не вмешивались, но как можно не делать этого, когда своими глазами видишь несправедливость?» – заявил Ба.

Ранее полузащитник «Арсенала» обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране. Лондонский клуб не поддержал своего игрока, заявив, что это его личная позиция.

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты

Озил осудил притеснения уйгуров в Китае. «Арсенал» отстранился – кажется, из-за бизнес-интересов