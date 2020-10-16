Матыцин о нападении на судью в Грозном: «Безобразие. Спорт – платформа формирования культуры»

Министр спорта РФ Олег Матыцин осудил нападение на судью Богдана Головко в матче молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0).

«Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт – это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье.

Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов», – заявил Матыцин.

Появлялась информация, что в нападении принял участие сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту и генерального директора академии «Рамзан».

Ранее в сообщили, что на арбитра напал представитель «Ахмата». В протоколе матча указано, что в избиении участвовали «посторонние лица».

«Ахмат» принес Головко извинения и пообещал провести внутреннее расследование.

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