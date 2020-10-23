Два игрока «Краснодара» встали на колено в поддержку BLM перед матчем. У «Челси» – все

«Краснодар» принимает «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
Перед началом игры прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение» – прим. Sports.ru). При этом на одно колено встали лишь два футболиста «Краснодара».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.
Перед стартовым свистком в Краснодаре прошла акция BLM.— Матч ТВ (@MatchTV) October 28, 2020
У быков на колено встали не все 🤔https://t.co/6tkWmzmgs0 pic.twitter.com/UmaRRbPHqF