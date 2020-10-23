Два игрока «Краснодара» встали на колено в поддержку BLM перед матчем. У «Челси» – все

«Краснодар» принимает в матче группового этапа (0:0, первый тайм).

Перед началом игры прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение» – прим. Sports.ru). При этом на одно колено встали лишь два футболиста .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.