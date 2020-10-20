Глава судейского комитета: «Заявления Федуна не связаны с нынешней работой арбитров. Перекосы бывают»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о влиянии на судейство заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии красно-белых с после 1-го тура.

– Как относитесь к мнению и высказыванию ряда футбольных людей о том, что после заявления о снятии с чемпионата, его команду стали судить по-другому, лояльнее?

– Не вижу тут никакой связи! Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака».

Перекосы бывают и в ту, и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее.

Вы же понимаете, что скандалы прекратились не только вокруг «Спартака». Но и вокруг многих других клубов.

Жалоб стало гораздо меньше. По сравнению с прошлым сезоном – в два раза меньше. А эмоциональные высказывания всегда были, есть и будут.

Кто все время ищет заговоры, пусть лучше посмотрит статистику, – заявил Хачатурянц.

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