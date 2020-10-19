Гончаренко о Карпове: «Плохо поставил нос под удар, не хватило на красную». Защитник не сыграет с загребским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем с загребским «Динамо» рассказал о состоянии травмированного защитника .

«Карпов завтра не сыграет. Он плохо поставил нос под удар, не хватило на красную карточку. Надо было подставлять лучше, исходя из того, какое резюме нам выдала ЭСК.

Мы решили, что Карпов плохо подстроился. Он вне игры, игра пошла дальше без него», – сказал Гончаренко.

Карпов получил закрытую черепно-мозговую травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа после того, как полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев попал ему локтем в нос. Судья Владислав Безбородов показал Грулеву желтую карточку.

Гончаренко опять недоволен судьями, и его можно понять: Карпову сломали нос, у ЦСКА почти не осталось защитников