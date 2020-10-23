BBC о Галицком: «Он выделяется среди олигархов, скупавших природные богатства России. Свободомыслящий человек»

Английское издание BBC выпустило материал о «Краснодаре» и его владельце перед матчем Лиги чемпионов с «Челси».

Материал был озаглавлен так: «Краснодар»: соперник «Челси» в со свободомыслящим владельцем».

В основном колонка была посвящена развитию клуба и действиям Галицкого.

«Феноменальные усилия и немало любви было вложено в то, чтобы превратить молодой клуб, основанный только в 2008 году, в команду, готовую соревноваться на уровне Лиги чемпионов. За всем этим стоит исключительно свободомыслящий человек.

Галицкий, основатель сети супермаркетов «Магнит», выделяется среди российских миллиардеров. В то время как большинство российских богачей заработали состояние, скупая природные ресурсы страны, Галицкий, построил свой розничный бизнес по всей стране по старинке: упорным трудом, выдержкой и инновациями.

Это немаловажное отличие в глазах населения России, которое страдало от лишений в 90-е годы, когда олигархи скупали природные богатства страны.

В то время как циничные россияне радовались поражению «Зенита» от «Брюгге», Галицкого стал второй любимой командой для всех. В матче с «Челси» у них будет шанс показать миру, как далеко они продвинулись», – написано в материале.

Ого, Галицкий заговорил: о парках для людей, отказе от Мамаева, продаже «Магнита» и слезах из-за футбола

Галицкий хочет, чтобы академия «Краснодара» работала без его участия. Как это вообще?