Отец Сафонова: «Был звонок: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?» Сказали, что из Англии. Это после матча с «Ренном»

Евгений Сафонов, отец голкипера Матвея Сафонова, рассказал о контактах с агентами после матча Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).

– С вами связывались агенты? Предлагали «помочь карьере» Матвея?

– Он вообще не разговаривает с агентами, да и мне особо не звонят.

Хотя после матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение. Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?»

Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают.

– То есть вы согласны с позицией «Краснодара», который резко против агентов у воспитанников?

– Да, и тоже считаю, что они мешают и отвлекают. Знаю это по баскетболу. Многие ребята перестают показывать свой уровень после сотрудничества с агентами и заключения больших контрактов. Это будоражит их психологически.

Еще до того, как выйти на реально качественный уровень, им дают чрезмерные материальные ценности. Считаю, что все должно идти постепенно. Если ты чего-то достигаешь, то деньги придут сами собой. Точнее, тебе их заплатят за твой труд и квалификацию.

Но для начала нужно максимально раскрыть свой потенциал. Матвей поставил себе планку и к ней идет, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав, – сказал отец Сафонова.

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