Малафеев о Дзюбе: «Если ему есть что сказать – пусть попробует. С Шатовым все обсудили»

Бывший вратарь рассказал о конфликтах с и Олегом Шатовым.

– Зачем вы сочинили сказку про Дзюбу?

– Зачем? Мне казалось, что это креативно.

– Вы общались после этого?

– Нет.

– А хотели бы?

– Ну, я не рвусь с ним на общение. Если ему есть что сказать – пусть попробует сказать, мы поговорим, обсудим.

У меня был разговор с после как раз недавнего...

– Про лодку?

– Да, да. Когда он выступил, ответил на такой провокационный вопрос в отношении меня. И он ответил, как мне показалось, достаточно странно.

Он мне сразу же перезвонил – буквально через десять минут: «Слушай, я вроде еще не успел согласовать ответы, а уже ты звонишь. Ты читал, да?» И мы обсудили эту ситуацию и сошлись на том, что, как это сказать... Было очень мало времени – он как раз перед игрой [звонил].

И вот эта его претензия, она носила характер, что я должен был его предупредить, что выйдет в прессу о нем.

– Вот эти цифры?

– Да. Вот суть его [претензий]. Я говорю: «Блин, Олег, я же в клубе работаю. Даже если мы с тобой друзья, вместе играли и так далее... Мы каждый вот здесь – на своей работе». Он говорит: «Ну, я тебя понимаю». Я говорю: «Если ты меня понимаешь, как ты можешь злиться?» А он говорит: «Ну, ты ж по дружбе должен был это сделать».

Вот это будет вечная проблема из-за того, что сложно понять... Я знал, что, когда пойду на эту работу, я поругаюсь со многими.

– Про Шатова, про Дзюбу – вы были вынуждены это сказать? Какое-то распоряжение, что вы должны публично выступить.

– Я не буду это комментировать. Во всяком случае все, что говорилось мной, особенно конкретные факты, я это лично удостоверял у тех людей, которые ответственны за это в своих направлениях.

– Фурсенко?

– Еще раз. Все, что я сказал в отношении Шатова и Дзюбы, цифры, медицинские какие-то моменты, я все согласовывал с людьми, которые компетентны в этих вопросах. Согласовывал устно.

Я спрашивал: «Это так?» Понятно, да? Потому что я, говорю, не хочу быть идиотом, который говорит то, в чем не разбирается. Я не мог сидеть и считать Олега цифры.

– Я знаю, кто считал цифры.

– Но я не мог сидеть и считать. Я подошел к тем людям и спросил: «Это так?» Говорят: «Да». Я подошел к тем: «У Дзюбы это так?» – «Так». Я говорю: «Окей».

Помимо того, что была позиция, я ее подкрепил тем, что проговорил.

– Еще раз вы бы стали делать это публично или попробовали бы съехать?

– Не знаю. Не уверен, что я бы сделал по-другому. Заглядывая вдолгую вперед, мне это было невыгодно. Оглядываясь назад, в тот момент – это была моя работа.

– Когда вы вернетесь в футбол?

– Скоро, – сказал Малафеев.