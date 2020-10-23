«Собчак ходил с Путиным и Мутко на стадион». Экс-тренер «Зенита» Ломакин о поддержке клуба

Бывший тренер , работавший в штабе Павла Садырина, вспомнил о возвращении команды в элитный дивизион в октябре 1995 года.

– Действительно ли Анатолий Собчак с большим вниманием относился к команде? Он на матчи ходил?

– Ходил вместе с Путиным и Мутко, и на стадион Кирова, и на .

Что касается финансирования, то в начале года денег совсем не было. Их обещали выделить, но позже.

Генеральному директору клуба Виктору Сидорову пришлось занимать деньги у своих друзей, влезать в долги. Я сам тогда принес ему 5 тысяч долларов, что заработал в «Ладе», чтобы было чем платить футболистам подъемные.

– По итогам сезона долгов в «Зените» не было?

– Нет, все было хорошо, не так как в 1984-м, когда кого-то премировали, а кого-то – нет. В 1995-м все, что было в контрактах у игроков и тренеров прописано, выполнили.

Квартиры, автомобили всем выделили. Правда, потом у некоторых ребят были проблемы с приватизацией этих квартир – Собчак ушел, а новые руководители Петербурга к футболу относились не так.

Собчак пригласил Садырина, а Садырин вернул городу большой футбол, – сказал Ломакин.

В 1995-м «Зенит» пролез в РПЛ за счет расширения лиги: Мутко на радостях целовал Садырина, а Собчак помогал деньгами