Мусаев об игре с «Челси»: «Для «Краснодара» это большое событие. Клубу всего 12 лет»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Челси».
– Для нашего клуба, которому всего 12 лет, это большое событие. Первая игра группы с топ-клубом из Англии. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов и другие еврокубки. Для нас это большое событие.
– Как чувствуете себя сейчас? Вы из-за болезни не полетели на игру с «Ренном».
– Спасибо, я в порядке. Смотрел игру дома, потому что проходил лечение. Плохие чувства, когда ты не с командой. Общались по телефону.
Коррективы в перерыве – команда отлично выполнила план, установку. Было видно, каким вышли заряженными. Показали хорошую игру и добились результата
– Кто из игроков уже восстановился? И определились ли вы уже с составом?
– У нас есть еще один день. Примем решение перед игрой. Но много изменений по сравнению с матчем со «Спартаком» мы не ожидаем.
– Все российские команды-участники Лиги чемпионов проиграли свои матчи в РПЛ. Стоит ли здесь говорить о физике и графике?
– Я думаю, у каждой команды есть свои проблемы. Я бы не искал здесь что-то общего. Мы не должны разделять игры в разных турнирах. Идем от матча к матчу.
«Спартак» в прошлом, отдадим свои силы теперь на игре с «Челси», – сказал Мусаев.
«Краснодар» примет «Челси» завтра, 28 октября. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.