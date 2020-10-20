Мусаев об игре с «Челси»: «Для «Краснодара» это большое событие. Клубу всего 12 лет»

Главный тренер «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Челси».

– Для нашего клуба, которому всего 12 лет, это большое событие. Первая игра группы с топ-клубом из Англии. «Челси» выигрывал и другие еврокубки. Для нас это большое событие.

– Как чувствуете себя сейчас? Вы из-за болезни не полетели на игру с «Ренном».

– Спасибо, я в порядке. Смотрел игру дома, потому что проходил лечение. Плохие чувства, когда ты не с командой. Общались по телефону.

Коррективы в перерыве – команда отлично выполнила план, установку. Было видно, каким вышли заряженными. Показали хорошую игру и добились результата

– Кто из игроков уже восстановился? И определились ли вы уже с составом?

– У нас есть еще один день. Примем решение перед игрой. Но много изменений по сравнению с матчем со «Спартаком» мы не ожидаем.

– Все российские команды-участники Лиги чемпионов проиграли свои матчи в . Стоит ли здесь говорить о физике и графике?

– Я думаю, у каждой команды есть свои проблемы. Я бы не искал здесь что-то общего. Мы не должны разделять игры в разных турнирах. Идем от матча к матчу.

«Спартак» в прошлом, отдадим свои силы теперь на игре с , – сказал Мусаев.

примет «Челси» завтра, 28 октября. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.