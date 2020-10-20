«Краснодару» предлагали за 30 млн евро купить Милика у «Наполи» с зарплатой 6 млн в год («РБ-Спорт»)

Нападающий «Наполи» мог оказаться в прошедшее трансферное окно.

Услуги 26-летнего поляка предлагали , утверждает «РБ-Спорт».

Для осуществления трансфера «быкам» пришлось бы заплатить 30 млн евро и подписать контракт с Миликом с зарплатой 6 млн евро в год.

«Краснодар» отказался совершать трансфер до лета 2021 года, когда закончится контракт у 34-летнего форварда Маркуса Берга.

Летом Милика хотели купить «Ювентус» и «Рома». В 26 матчах прошлого сезона Серии А он забил 11 голов, в нынешнем сезоне игрок не выходил на поле в составе .