Бартомеу и его директора могут сегодня подать в отставку, если голосование по вотуму недоверия не перенесут

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Руководство «Барселоны» не хочет проводить голосование о недоверии президенту клуба Жозепу Бартомеу.

Каталонский клуб обратился в женералитет (правительство) Каталонии с просьбой перенести голосование, назначенное на 1-2 ноября, однако получил отказ, несмотря на рекомендации правительства оставаться дома и чрезвычайное положение, введенное в регионе на фоне пандемии коронавируса.

Бартомеу и его команда могут подать в отставку уже по итогам заседания совета директоров в понедельник, если женералитет утвердит решение о проведении голосования в означенные даты.

Как отмечается, «Барселона» не хочет проводить голосование, поскольку оно может быть связано с риском заражения коронавирусом членов клуба, среди которых немало лиц старше 60 лет.

Против Бартомеу собрали подписи, дальше – референдум по вотуму недоверия

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