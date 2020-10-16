Бартомеу и его директора могут сегодня подать в отставку, если голосование по вотуму недоверия не перенесут

Руководство «Барселоны» не хочет проводить голосование о недоверии президенту клуба .

Каталонский клуб обратился в женералитет (правительство) Каталонии с просьбой перенести голосование, назначенное на 1-2 ноября, однако получил отказ, несмотря на рекомендации правительства оставаться дома и чрезвычайное положение, введенное в регионе на фоне пандемии коронавируса.

Бартомеу и его команда могут подать в отставку уже по итогам заседания совета директоров в понедельник, если женералитет утвердит решение о проведении голосования в означенные даты.

Как отмечается, не хочет проводить голосование, поскольку оно может быть связано с риском заражения коронавирусом членов клуба, среди которых немало лиц старше 60 лет.

Против Бартомеу собрали подписи, дальше – референдум по вотуму недоверия