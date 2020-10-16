Семак о Дракслере в «Зените»: «Вы представляете, какая у него зарплата?»

Главный тренер высказался о трансферных слухах, которые были вокруг петербургского клуба этим летом.

– Не могу сказать, что прямо-таки отслеживал все такие псевдосенсации, но действительно по итальянскому рынку выходило немало новостей. Процентов 90 из того, что выходило по Серии А, – это выдумки.

– Оставшиеся 10 процентов – это Де Пауль из ?

– Не буду называть конкретные фамилии.

– Хорошо. Ну хотя бы про Дракслера скажите. Все-таки известный на всю футболист.

– Что сказать?

– Подтвердите или опровергните, что им интересовался «Зенит».

– Вы представляете, какая у него зарплата в « ?

– Примерно. Доводилось читать. Очень высокая.

– Мог бы «Зенит» взять этого игрока?

– Думаю, что не мог и даже не собирался… Но откуда все-таки столько вбросов про интерес «Зенита» к тому или иному футболисту?

– Возможно, агенты так подогревают интерес к своим подопечным.

– Почему именно за счет «Зенита»?

– Наверное, в той же Италии помнят, что в свое время «Зенит» платил большие деньги за легионеров и покупал за границей много игроков. Агенты пользуются тем, что журналисты про это писали раньше, ну а те инсайдеры, что пишут сейчас, не знают истинной ситуации, включая ограничения с лимитом в России.

– Вас эти слухи сильно раздражают?

– Нет. Я–то знаю, кем мы интересуемся, а кем – нет, – сказал Семак.