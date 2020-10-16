Евсеев о матче «Краснодар» – «Спартак»: «Как можно не засчитывать гол Кайо? Обычная борьба при штрафном»

Бывший тренер «Уфы» поделился мыслями о матче 12-го тура между и «Спартаком» (1:3).

«Вчера провел день у телевизора. Расписание матчей было таким, что и двух телевизоров не хватило бы. Выбрал для себя две игры, за которыми смотрел пристально.

Конечно, после поражения «Зенита» было интересно посмотреть, как «Спартак» использует шанс выйти в единоличные лидеры. Проблемы «Краснодара» делали этот шанс большим: в запасе кроме молодежи был только Уткин, единственный игрок, которого хорошо знаем. К тому же хозяева недавно играли в Лиге чемпионов. Атака «Краснодара» не соответствовала уровню матча. Ионов вышел центрфорвардом, конечно, ему было сложно на этой позиции.

«Спартак» прекрасно проводит быстрые ответные атаки, быстро переходит в атаку из обороны. На его скоростных нападающих здорово работают хавбеки и защитник. И все 3 мяча в этом матче красно-белые забили таким образом.

Мне понравился характер краснодарцев. Они, даже уступая, старались добавить игре агрессии и движения. Соглашусь с Мусаевым: если при голе Понсе фола нет, то как можно не засчитывать гол Кайо? Обычная борьба при подаче штрафного. Счет стал бы 2:2, неизвестно, чем бы закончился матч.

Игра была динамичной, обоюдоострой. Но второй тайм «Спартак» играл уже по счету. Эта стратегия приносит плоды. «Спартак» – единоличный лидер», – написал Евсеев в инстаграме.

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