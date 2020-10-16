Газизов напомнил гендиректору «Краснодара» слова после победы над «Спартаком» в марте при судействе Лапочкина

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура РПЛ.
«Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после мартовской победы над «Спартаком», – сказал Газизов.
Весной «Краснодар» победил «Спартак» на их поле со счетом 1:0 при судействе Сергея Лапочкина. Единственный гол забил Ари с пенальти, в добавленное время у москвичей был удален Роман Зобнин.
«Судейство не комментирую, а «Краснодар» – молодцы», – сказал после матча Хашиг.
При этом в матче Лапочкин не назначил два пенальти в ворота «Спартака». «Краснодар» потом попросил пояснить три решения бригады судей.
«Краснодар» яростно наехал на «Спартак» и судей: «Вам победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников»