Газизов напомнил гендиректору «Краснодара» слова после победы над «Спартаком» в марте при судействе Лапочкина

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Владимир Хашиг Сергей Лапочкин Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура РПЛ

«Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после мартовской победы над «Спартаком», – сказал Газизов. 

Весной «Краснодар» победил «Спартак» на их поле со счетом 1:0 при судействе Сергея Лапочкина. Единственный гол забил Ари с пенальти, в добавленное время у москвичей был удален Роман Зобнин.

«Судейство не комментирую, а «Краснодар» – молодцы», – сказал после матча Хашиг.

При этом в матче Лапочкин не назначил два пенальти в ворота «Спартака». «Краснодар» потом попросил пояснить три решения бригады судей.

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