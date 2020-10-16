Бускетс о 1:3 в класико: «Победу «Реала» предопределил пенальти. «Барсу» наказали чрезмерно»

Полузащитник «Барселоны» дал комментарий после матча с «Реалом» (1:3).

«Игра была равная, особенно в первом тайме. Во втором у нас было два опасных момента, мы играли без особых хлопот, владели мячом и находили свободное пространство.

Пенальти предопределил их победу. Им стало легче, после чего они забили на контратаке.

Нам тяжело – и так много матчей да еще такие эпизоды с 11-метровым. Можно вспомнить и пенальти в игре с «Бетисом». Вот говорят, что такие моменты должны быть абсолютно четкие, не вызывающие ни у кого сомнений, но сегодня, думаю, нас наказали чрезмерно», – сказал Бускетс.

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