Бускетс о 1:3 в класико: «Победу «Реала» предопределил пенальти. «Барсу» наказали чрезмерно»

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс дал комментарий после матча Ла Лиги с «Реалом» (1:3).
«Игра была равная, особенно в первом тайме. Во втором у нас было два опасных момента, мы играли без особых хлопот, владели мячом и находили свободное пространство.
Пенальти предопределил их победу. Им стало легче, после чего они забили на контратаке.
Нам тяжело – и так много матчей да еще такие эпизоды с 11-метровым. Можно вспомнить и пенальти в игре «Реала» с «Бетисом». Вот говорят, что такие моменты должны быть абсолютно четкие, не вызывающие ни у кого сомнений, но сегодня, думаю, нас наказали чрезмерно», – сказал Бускетс.
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