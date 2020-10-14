Сергей Егоров: «Спартак» проинформирует РПЛ о переносе матча в Ростов, если Тедеско одобрит»

Журналист Сергей Егоров прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча 13-го тура РПЛ – из Москвы в Ростов-на-Дону.

«По обмену кругами дело обстоит так. «Ростов» – за. «Спартак» – за. Это и по состоянию на вчерашний вечер, и на сейчас.

Сейчас Газизов говорит с Тедеско, если он скажет «ок» – будет игра в Ростове со зрителями.

По регламенту «Спартак» обязан проинформировать об игре за 7 дней. Если Тедеско скажет «ок», «Спартак» проинформирует лигу о матче в Ростове», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Ранее РПЛ сообщила, что получила от «Спартака» уведомление о том, что игра состоится на и не будет перенесена.