Сергей Егоров: «Спартак» проинформирует РПЛ о переносе матча в Ростов, если Тедеско одобрит»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ Открытие Арена Шамиль Газизов стадионы Доменико Тедеско Сергей Егоров журналист Футбол

Журналист Сергей Егоров прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча 13-го тура РПЛ «Спартак»«Ростов» из Москвы в Ростов-на-Дону.

«По обмену кругами дело обстоит так. «Ростов» – за. «Спартак» – за. Это и по состоянию на вчерашний вечер, и на сейчас.

Сейчас Газизов говорит с Тедеско, если он скажет «ок» – будет игра в Ростове со зрителями.

По регламенту «Спартак» обязан проинформировать об игре за 7 дней. Если Тедеско скажет «ок», «Спартак» проинформирует лигу о матче в Ростове», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Ранее РПЛ сообщила, что получила от «Спартака» уведомление о том, что игра состоится на «Открытие Арене» и не будет перенесена.

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