Долг «МЮ» вырос на 133% в сезоне-2019/20, доходы упали на 19%. Убыток – 23,2 млн фунтов

отчитался о финансовых результатах за сезон-2019/20.

Чистый долг клуба составил 474,1 млн фунтов, что на 133% больше показателя прошлого периода (203,6 млн).

Выручка клуба упала на 19% и составила 509 млн фунтов.

Убытки клуба составили 23,2 млн фунтов. В прошлом финансовом году клуб фиксировал прибыль в размере 18,9 млн.

Основной причиной ухудшения финансовых показателей стала пандемия коронавируса и ее влияние на проведение футбольных соревнований.

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