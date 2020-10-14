«Вас запомнят как первое правительство, выведшее военных для убийства своих граждан». Игало призвал мировых лидеров помочь Нигерии

Нападающий высказался о событиях в Нигерии.

В стране протестуют против Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. С 2012 года SARS вызывает недовольство людей из-за того, что его связывают с актами вымогательства, пыток, фальсификации и шантажа.

В результате столкновений с полицией погибли местные жители.

«Я не из тех, кто говорит о политике, но я больше не могу молчать о том, что происходит в моей Нигерии.

Я говорю правительству, что это позор перед всем миром – убивать своих граждан, выводить армию на улицы, убивать безоружных протестующих за то, что они борются за свои права.

Вас запомнят как первое правительство в истории, которое вывело военных на улицы для убийства собственных граждан. Мне стыдно за это правительство. Мы устали от вас. Я больше не могу это терпеть.

Я призываю британское правительство, всех мировых лидеров – пожалуйста, обратите внимание на Нигерию и помогите нам. Помогите бедным гражданам. Правительство убивает своих граждан. Призываем ООН разобраться в этом вопросе.

Призываю своих братьев и сестер оставаться дома, в безопасности. Не выходите на улицу, потому что это правительство продолжит убивать, если мир не заговорит об этом», – заявил Игало.

Новичок «Наполи» требует остановить беспредел в Нигерии. Говорят, полицейские убили там больше людей, чем коронавирус