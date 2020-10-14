Озил о невключении в заявку «Арсенала» в АПЛ: «Очень разочарован. Верность сегодня – редкость»

Полузащитник «Арсенала» высказался о решении клуба не включать его в заявку на сезон .

«Сложно писать это сообщение болельщикам «Арсенала», ради которых я играл последние несколько лет. Я действительно очень разочарован тем, что на данный момент не внесен в заявку на сезон АПЛ.

Подписав новый контракт в 2018 году, я дал клятву верности и преданности , клубу, который я люблю, и мне грустно, что на это не ответили взаимностью. Как я недавно понял, верность сегодня – это редкость.

Неделю за неделей я пытался сохранять позитивный настрой, надеясь, что у меня появится шанс вернуться в состав. Вот почему я молчал.

До паузы из-за коронавируса я был очень доволен развитием команды под руководством нашего нового тренера Микеля Артеты. Мы были на правильном пути, и я бы сказал, что я выступал действительно хорошо.

Но затем ситуация снова изменилась, и больше мне не позволяли играть за «Арсенал». Что еще я могу сказать? В Лондоне я по-прежнему чувствую себя как дома, у меня все еще много друзей в команде, и я все еще чувствую связь с фанатами клуба.

Несмотря ни на что, я буду продолжать бороться за свой шанс, чтобы не допустить такого завершения моего 8-го сезона в «Арсенале». 🙏🏼

Могу пообещать, что это жесткое решение ничего не изменит в моем настрое – я буду продолжать тренироваться как можно лучше, и всегда буду говорить выступать против жестокости и во имя справедливости», – заявил Озил в инстаграме.