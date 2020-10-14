Озил о невключении в заявку «Арсенала» в АПЛ: «Очень разочарован. Верность сегодня – редкость»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил высказался о решении клуба не включать его в заявку на сезон АПЛ.
«Сложно писать это сообщение болельщикам «Арсенала», ради которых я играл последние несколько лет. Я действительно очень разочарован тем, что на данный момент не внесен в заявку на сезон АПЛ.
Подписав новый контракт в 2018 году, я дал клятву верности и преданности «Арсеналу», клубу, который я люблю, и мне грустно, что на это не ответили взаимностью. Как я недавно понял, верность сегодня – это редкость.
Неделю за неделей я пытался сохранять позитивный настрой, надеясь, что у меня появится шанс вернуться в состав. Вот почему я молчал.
До паузы из-за коронавируса я был очень доволен развитием команды под руководством нашего нового тренера Микеля Артеты. Мы были на правильном пути, и я бы сказал, что я выступал действительно хорошо.
Но затем ситуация снова изменилась, и больше мне не позволяли играть за «Арсенал». Что еще я могу сказать? В Лондоне я по-прежнему чувствую себя как дома, у меня все еще много друзей в команде, и я все еще чувствую связь с фанатами клуба.
Несмотря ни на что, я буду продолжать бороться за свой шанс, чтобы не допустить такого завершения моего 8-го сезона в «Арсенале». 🙏🏼
Могу пообещать, что это жесткое решение ничего не изменит в моем настрое – я буду продолжать тренироваться как можно лучше, и всегда буду говорить выступать против жестокости и во имя справедливости», – заявил Озил в инстаграме.
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