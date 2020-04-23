Ещенко о Мавзолее Ленина: «А что он там лежит? Новому поколению это, может, и не надо»

Защитник выразил свое отношение к мавзолею на Красной площади в Москве.

– В интернете шутят про то, что вы похожи на Владимира Ильича Ленина. Недавно прошла информация о том, что Мавзолей могут упразднить. Ваше отношение?

– Я ходил по Красной площади, ко мне пару раз подходили, говорили: «Ленин, давай сфотографируемся!» Составлял конкуренцию актерам. Шутка.

Как отношусь к Мавзолею имени Ленина? Ну, а что он там лежит? Хотя я там ни разу не был, можно было бы и посмотреть.

А так, наверное, осталось мало людей из того поколения, а новому поколению это, может, и не надо, – сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Деревянный мавзолей Ленина возвели в 1924 году. Каменный мавзолей построили в 1930 году.

Ленин увлек СССР спортом: занимался фигуркой и гимнастикой (даже в тюрьме), придумал урок физкультуры в школах