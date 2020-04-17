«Прошу прощения за ошибку. Крым – Украина, война на Востоке – агрессия РФ». Хавбек «Карпат» Хахлев о фото с красным флагом и Лениным

Полузащитник «Карпат» принес извинения после публикации фото с красным флагом и изображением российского революционера Владимира Ленина.

Хавбек в инстаграме поздравил с 76-летием бабушку с помощью совместной фотографии, на которой они держали этот флаг.

Позже футболист удалил пост и извинился. вынесли игроку строгое предупреждение, сообщает Tribuna.com.

«Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции.

Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию.

Для меня Крым – это Украина. Война на Востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации», – написал Хахлев в сторис инстаграма.

Ленин увлек СССР спортом: занимался фигуркой и гимнастикой (даже в тюрьме), придумал урок физкультуры в школах