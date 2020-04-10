Шуньич о Ленине: «Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это. Может, это плохо»

Защитник рассказал, что остался в России на период самоизоляции из-за коронавирса.

«Остался в России, живу в Куркино с девушкой. Если бы не шахматы и сериалы, не знаю, что бы делал. Боснийское ТВ не смотрю.

Предпочитаю «Муз-ТВ», «Пятницу». Сгонял бы сейчас в Лас-Вегас. Но только без кредитки, только с наличкой. Иначе могу не остановиться.

Знаю ли я, что 22 апреля день рождения ? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это – Ленин. Может, это и плохо», – сказал Шуньич в интервью официальному ютуб-каналу московского клуба.