Семак о группе ЛЧ: «Не понимаю тех, кто говорит, что мы должны побеждать. На нас негативно влияет лимит»

Главный тренер «Зенита» высказался об уровне российского футбола, а также о перспективах команды в Лиге чемпионов.

– Примерно год назад, после вылета из , вы сказали, что никакой катастрофы не произошло и что таков уровень нашего футбола. Он не сильно изменился с той поры?

– Нет, несильно. Я бы не назвал уровень нашего футбола катастрофичным. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы до последнего боролись за выход из группы.

В матче с «Бенфикой» среди прочего сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков, плюс удаление повлияло на ход встречи.

– Разные мнения есть на этот счет, но действительно ли Лига чемпионов – основной показатель уровня клубного футбола?

– Да, конечно. Как все знают, Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф.

Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу.

Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чем основаны такие суждения.

Взять, к примеру, прошлый год, когда «Локомотив» попал в группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Многие полагали, что уж немцев-то железнодорожники должны опередить в борьбе за третье место. Но «Байер» – одна из ведущих команд Бундеслиги.

Посмотрите на ее состав в прошлом году, и все станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах.

В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные – легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит – и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет, – сказал Семак.

Сегодня «Зенит» примет . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 19:55 по московскому времени.