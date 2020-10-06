Михаил Кержаков про ЛЧ: «В прошлом сезоне говорили, группа «Зенита» – самая слабая, а потом две команды дошли до полуфинала»

Голкипер Михаил Кержаков поделился мнением о соперниках по группе в .

– Что вы думаете о составе нашей группы? Есть ли в ней фаворит?

– О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьезная. Не нуждающийся в представлении , …

, возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.



– Когда узнали состав группы, стали изучать манеру игры нападающих будущих соперников?

– Естественно. Я вообще регулярно смотрю обзоры ведущих чемпионатов, так что представляю, чего ждать от какого игрока.



– Если сравнить нынешнюю группу с прошлогодней, какая сильнее?

– Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа – самая слабая, а потом две команды из нее дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен – здесь все команды играют на пределе возможностей.



– Какие главные выводы вы сделали из прошлогодней кампании?

– Вывод один: на этот раз из группы надо выходить, – сказал Кержаков.

Сегодня «Зенит» примет «Брюгге». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 19:55 по московскому времени.