Альберто Дзаккерони: «Ибрагимович больше Роналду повлиял на итальянский футбол»

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Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Альберто Дзаккерони поделился мнением о значимости Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича для итальянского футбола. 

«За свою карьеру я тренировал великих чемпионов, но единственное, о чем сожалею, так это о том, что никогда не тренировал Ибрагимовича. 

Он вечен. Я не понимаю, почему он ни разу не выиграл «Золотой мяч». 

Он оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Криштиану Роналду. Неслучайно многие молодые игроки выросли в геометрической прогрессии с момента его прибытия.

Он не просто забивает голы. Он передает уверенность всем своим партнерам и несет команду на своих плечах в трудные моменты», – сказал Дзаккерони. 

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