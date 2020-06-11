Альберто Дзаккерони: «Ибрагимович больше Роналду повлиял на итальянский футбол»

Бывший тренер и поделился мнением о значимости и для итальянского футбола.

«За свою карьеру я тренировал великих чемпионов, но единственное, о чем сожалею, так это о том, что никогда не тренировал Ибрагимовича.

Он вечен. Я не понимаю, почему он ни разу не выиграл «Золотой мяч».

Он оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Криштиану Роналду. Неслучайно многие молодые игроки выросли в геометрической прогрессии с момента его прибытия.

Он не просто забивает голы. Он передает уверенность всем своим партнерам и несет команду на своих плечах в трудные моменты», – сказал Дзаккерони.