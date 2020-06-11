Альберто Дзаккерони: «Ибрагимович больше Роналду повлиял на итальянский футбол»

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Альберто Дзаккерони поделился мнением о значимости Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича для итальянского футбола.
«За свою карьеру я тренировал великих чемпионов, но единственное, о чем сожалею, так это о том, что никогда не тренировал Ибрагимовича.
Он вечен. Я не понимаю, почему он ни разу не выиграл «Золотой мяч».
Он оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Криштиану Роналду. Неслучайно многие молодые игроки выросли в геометрической прогрессии с момента его прибытия.
Он не просто забивает голы. Он передает уверенность всем своим партнерам и несет команду на своих плечах в трудные моменты», – сказал Дзаккерони.