Роналд Куман: «Барса» не главный фаворит ЛЧ, но может пройти далеко»

Главный тренер «Барселоны» высказался о перспективах команды в Лиге чемпионом перед матчем с .

«Мы хотим начать турнир как надо, чтобы сохранить душевное спокойствие. Это будет сложная игра, и важно победить на .

Игроки и тренеры «Барселоны» всегда испытывают давление от необходимости выигрывать матчи. Мы в курсе ситуации в клубе, есть вещи за пределами команды, на которые мы не можем повлиять. Но мы с оптимизмом ждем завтрашней игры.

Я не знаю, чего не хватало «Барселоне» в прошлые розыгрыши Лиги чемпионов. Если мы провалимся в этом сезоне, тогда я буду отвечать за это.

В «Барселоне» нужно стремиться выигрывать титулы в и в Европе. Но есть более сильные команды, и нужно доказывать свой уровень. После всего, что случилось в клубе, «Барса» не является главным фаворитом чемпионов, но может далеко пройти в турнире», – сказал Куман.