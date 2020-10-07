Григорьянц о фоле на Карпове: «У КДК нет оснований для рассмотрения эпизода»

КДК РФС не может рассмотреть момент с фолом на защитнике ЦСКА Вадиме Карпове в матче с «Динамо», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Судья оценил игровой эпизод, предъявив желтую карточку футболисту «Динамо».
В соответствии с дисциплинарным регламентом, у КДК нет оснований для рассмотрения этого эпизода», – сказал Григорьянц.
На 15-й минуте полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев попал Карпову локтем в нос. У 18-летнего игрока ЦСКА открылось кровотечение, он был заменен и сразу направился в раздевалку.
У Карпова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
Безбородов показал Грулеву желтую карточку.
Гончаренко опять недоволен судьями, и его можно понять: Карпову сломали нос, у ЦСКА почти не осталось защитников