ЦСКА может обратиться в ЭСК РФС из-за фола на Карпове

ЦСКА может обратиться в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разъяснить действия судьи в моменте с фолом на в матче с , сообщил директор армейцев по связям с общественностью Сергей Аксенов.

«Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, обратимся за разъяснениями по этому эпизоду в ЭСК», – сказал Аксенов.

На 15-й минуте полузащитник «Динамо» попал Карпову локтем в нос. У 18-летнего игрока ЦСКА открылось кровотечение, он был заменен и сразу направился в раздевалку.

У Карпова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

Безбородов показал Грулеву желтую карточку.

Гончаренко опять недоволен судьями, и его можно понять: Карпову сломали нос, у ЦСКА почти не осталось защитников