ЦСКА может обратиться в ЭСК РФС из-за фола на Карпове

ЦСКА может обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить действия судьи Владислава Безбородова в моменте с фолом на Вадиме Карпове в матче с «Динамо», сообщил директор армейцев по связям с общественностью Сергей Аксенов.
«Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, обратимся за разъяснениями по этому эпизоду в ЭСК», – сказал Аксенов.
На 15-й минуте полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев попал Карпову локтем в нос. У 18-летнего игрока ЦСКА открылось кровотечение, он был заменен и сразу направился в раздевалку.
У Карпова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
Безбородов показал Грулеву желтую карточку.
Гончаренко опять недоволен судьями, и его можно понять: Карпову сломали нос, у ЦСКА почти не осталось защитников