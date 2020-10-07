Хавбек «Брюгге» Ванакен о «Зените»: «Матч против большого европейского клуба. Мы приехали за победой»

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».
– Вы были на этом стадионе год назад со сборной Бельгии. Что скажете о нем?
– В прошлом году я не играл здесь, но видел – хороший стадион и хороший матч для нашей сборной. Сейчас будет другая игра. Мы готовы выйти на поле и показать все, что умеем. Это матч против большого европейского клуба. Надо проявлять свои лучшие качества.
– Что вы знаете о сопернике? Какой результат для вас будет хорошим?
– Мы должны показать все, что умеем, играть в свой футбол. Мы приехали за победой. Я люблю побеждать, на меньшее не согласен, – сказал Ванакен.
«Зенит» примет «Брюгге» завтра, 20 октября. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.