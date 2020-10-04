Магомед Оздоев: «Не считаем «Брюгге» слабейшей командой группы. В ЛЧ нет слабых команд»

Полузащитник высказался о предстоящей игре с «Брюгге» в 1-м туре группового этапа .

– Что знаете о и считаете ли вы эту команду слабейшей в группе?

– Мы не считаем ни «Брюгге», ни какую-либо другую команду слабейшей в группе. Тут нет слабых команд – в Лиге чемпионов собраны лучшие команды из своих стран. Надо выходить, настраиваться на всех соперников одинаково.

– Как себя чувствуете физически после того, как вам дали немного отдохнуть в матче с ?

– Восстанавливаться мы успеваем, но тренерскому штабу виднее, как ты себя чувствуешь, именно он принимает решение.

– С чем ассоциируется у вас бельгийский футбол в первую очередь?

– Первая ассоциация – чемпионат мира-2002. Бельгийцы были со сборной России в одной группе. Очень жалко было, что проиграли тот матч, – сказал Оздоев.