Магомед Оздоев: «Не считаем «Брюгге» слабейшей командой группы. В ЛЧ нет слабых команд»

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о предстоящей игре с «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Что знаете о «Брюгге» и считаете ли вы эту команду слабейшей в группе? 

– Мы не считаем ни «Брюгге», ни какую-либо другую команду слабейшей в группе. Тут нет слабых команд – в Лиге чемпионов собраны лучшие команды из своих стран. Надо выходить, настраиваться на всех соперников одинаково.

– Как себя чувствуете физически после того, как вам дали немного отдохнуть в матче с «Сочи»?

– Восстанавливаться мы успеваем, но тренерскому штабу виднее, как ты себя чувствуешь, именно он принимает решение.

– С чем ассоциируется у вас бельгийский футбол в первую очередь?

– Первая ассоциация – чемпионат мира-2002. Бельгийцы были со сборной России в одной группе. Очень жалко было, что проиграли тот матч, – сказал Оздоев.

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