Тренер «Ростова» Кафанов о 3:0 с «Ахматом»: «Счет не по игре, они играли лучше»

Старший тренер подвел итоги матча 11-го тура с (3:0).

«За то время, что мы играли с «Ахматом», это, наверное, первый раз, как мы выиграли с крупным счетом. Счет не по игре, потому что они играли лучше.

Надо отдать должное ребятам. Бывают такие матчи, когда нужно просто терпеть. Мы дотерпели, а в конце забили два мяча», – сказал Кафанов в интервью «Матч Премьер».

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