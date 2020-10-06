Чемпионат России. «Зенит» принимает «Сочи», «Спартак» против «Химок», «Локомотив» сыграет с «Уфой»

В 11-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Сочи», «Локомотив» играет с «Уфой», «Краснодар» – с «Рубином», «Спартак» отправится в гости к «Химкам».
В воскресенье ЦСКА встретится с «Динамо», «Ростов» – с «Ахматом».
Чемпионат России
11-й тур
- Дата проведения
- 17 октября, 14.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 17 октября, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 18 октября, 14.00, «Волгоград-Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 14.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 18 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.