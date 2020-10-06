Чемпионат России. «Зенит» принимает «Сочи», «Спартак» против «Химок», «Локомотив» сыграет с «Уфой»

В 11-м туре РПЛ принимает , играет с «Уфой», – с , отправится в гости к «Химкам».

В воскресенье встретится с , – с .

Чемпионат России

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ