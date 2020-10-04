Клопп об отмене гола Хендерсона: «С этим все сложнее мириться. Мы не понимаем, почему это офсайд»

Главный тренер «Ливерпуля» раскритиковал работу системы ВАР после матча против (2:2).

«С этим все сложнее и сложнее мириться, если честно. Я прихожу в раздевалку, там стоят люди с ноутбуком. Мы просматриваем этот момент и не понимаем, почему это офсайд», – сказал Клопп.

На 92-й минуте матча Хендерсон получил пас от нападающего Садьо Мане и отправил мяч в сетку. Однако судья Майкл Оливер воспользовался помощью ВАР и принял решение отменить взятие ворот из-за офсайда у сенегальца.

Фото: скриншот трансляции ESPN (по клику откроется крупное изображение)

ВАР отменил победу «Ливерпуля», хотя в прошлом сезоне гол бы засчитали. Дело в новых правилах игры рукой