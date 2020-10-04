Газизов о трансферах «Спартака»: «Я многим не нравлюсь, но буду гнуть свою линию. Денег много людей не получили»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Шамиль Газизов Резиуан Мирзов Самюэль Жиго Александр Ломовицкий Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги матча с «Химками» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

– Была вероятность ухода Жиго?

– Мы смогли удержать всех лидеров, это хороший момент.

– Вы рады, что обыграли «Химки» уже после ухода всего «спартаковского» следа?

– Мирзов пришел, забил. Я его поздравил. Я после пропущенного был уверен, что забьем не меньше трех в ответ.

Ломовицкий сам захотел уйти по ряду причин, клуб был ни при чем.

– Удалось ли сделать так, чтобы «Спартак» больше не называли командой, которая переплачивает за трансферы?

– Денег много людей не получили. Они за это очень на меня обижены, это я вижу по отношению к себе.

Знаю, что я многим не нравлюсь, но буду дальше гнуть свою линию, – сказал Газизов.

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