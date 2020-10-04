Тедеско о 3:2 с «Химками»: «Для «Спартака» хороший знак, что перевернули игру с 0:1. Два разных тайма»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).
«Я рад победе, сегодня мы увидели два разных тайма. Мы владели мячом в первом тайме, но было много потерь. Играли горизонтально, нападающие были под давлением, и передачи шли им в ногу.
«Химки» глубоко оборонялись, контратаковали, забей они по такой игре в первом тайме – ничего не сказал бы, оставалось бы только это принять.
Во втором тайме стало больше вертикальной игры, хорошо поджимали и оказывали давление на оборону, что необходимо при такой игре соперника в защите.
Такая игра принесла результат: заработали пенальти, потом забили еще два. Обидно, что пропустили, мы играли хорошо.
Хороший знак, что перевернули игру с 0:1», – сказал Тедеско.
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