Тедеско о 3:2 с «Химками»: «Для «Спартака» хороший знак, что перевернули игру с 0:1. Два разных тайма»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча 11-го тура с «Химками» (3:2).

«Я рад победе, сегодня мы увидели два разных тайма. Мы владели мячом в первом тайме, но было много потерь. Играли горизонтально, нападающие были под давлением, и передачи шли им в ногу.

глубоко оборонялись, контратаковали, забей они по такой игре в первом тайме – ничего не сказал бы, оставалось бы только это принять.

Во втором тайме стало больше вертикальной игры, хорошо поджимали и оказывали давление на оборону, что необходимо при такой игре соперника в защите.

Такая игра принесла результат: заработали пенальти, потом забили еще два. Обидно, что пропустили, мы играли хорошо.

Хороший знак, что перевернули игру с 0:1», – сказал Тедеско.

«Спартак» перевернул матч с «Химками» (3:2), пропустив от Мирзова! Голы Кокорина, Понсе и Ларссона принесли 3 очка