Илья Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком», есть мнение. Ему многое непонятно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» высказался по поводу главного тренера .

Геркус отреагировал на пост, в котором говорилось, что в вопросе продления контракта между клубом и тренером есть трудности, а стороны решили взять паузу до зимы. Причина – в коронавирусе и семейных вопросах тренера.

«Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком».

Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен.

А эти разговоры про семью – это классика вежливого расставания. Соскучился по семье», – написал Геркус в телеграм-канале.