Илья Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком», есть мнение. Ему многое непонятно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Геркус отреагировал на пост, в котором говорилось, что в вопросе продления контракта между клубом и тренером есть трудности, а стороны решили взять паузу до зимы. Причина – в коронавирусе и семейных вопросах тренера.
«Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком».
Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен.
А эти разговоры про семью – это классика вежливого расставания. Соскучился по семье», – написал Геркус в телеграм-канале.