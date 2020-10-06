Илья Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком», есть мнение. Ему многое непонятно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Илья Геркус Доменико Тедеско Футбол

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Геркус отреагировал на пост, в котором говорилось, что в вопросе продления контракта между клубом и тренером есть трудности, а стороны решили взять паузу до зимы. Причина – в коронавирусе и семейных вопросах тренера.

«Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком».

Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен. 

А эти разговоры про семью – это классика вежливого расставания. Соскучился по семье», – написал Геркус в телеграм-канале.

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