Капитан «Зенита» рассказал, как отнесся к шутке про кошелек, вставленной в ролик клубного телевидения «Поднять паруса».

– Мы летели с какого-то выезда, в самолете ко мне подошел наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею.

Мне сразу очень понравилось. Сказал, если сделаете, как задумано, это будет круто и красиво, так что я всеми руками и ногами «за».

Правда, конечно, еще нужно было понимание того, согласится ли на все это Сергей Богданович [Семак]. А он сразу оказался не против.

– В ролике вами даже была обыграна история с кошельком…

– Это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я – наоборот. Только «за» тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась.

По мне самоирония – это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история.

– Какое впечатление было во время просмотра?

– Аж мурашки пошли по спине! Прямо захотелось сражаться, проявлять себя, чтобы все хорошо было у нас в . Мне кажется, это определенно шедевр. Для России – вообще вышка.

Мои огромные комплименты, которые высказал и всем кто был к этому причастен. Молодцы! Очень круто и классно сделано. В любом случае сама идея и исполнение – потрясающие. Это круто! – сказал Дзюба.

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