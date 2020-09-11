Гендиректор «Зенита»: «Можем увидеть Дзюбу на корте турнира в Петербурге в случае победы над «Сочи»

Генеральный директор и турнира ATP в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о мероприятиях, запланированных во время соревнования.

– Программа вокруг турнира в этом году будет скромнее?

– Знаменитая уже теперь гала-встреча в этом году не состоится. Но хедлайнером церемонии закрытия станет Полина Гагарина. Будет интересно и с музыкальной точки зрения.

– Вы и на этот раз тоже выйдете на корт?

– 17-го октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18-го мы действительно увидим Дзюбу на корте, – сказал Медведев.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 12 по 18 октября.

В прошлом году Дзюба и Медведев сыграли товарищеский теннисный матч в Петербурге вместе с Еленой Дементьевой и Михаилом Южным.