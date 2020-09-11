Гендиректор «Зенита»: «Можем увидеть Дзюбу на корте турнира в Петербурге в случае победы над «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» и турнира ATP в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о мероприятиях, запланированных во время соревнования.
– Программа вокруг турнира в этом году будет скромнее?
– Знаменитая уже теперь гала-встреча в этом году не состоится. Но хедлайнером церемонии закрытия станет Полина Гагарина. Будет интересно и с музыкальной точки зрения.
– Вы и Артем Дзюба на этот раз тоже выйдете на корт?
– 17-го октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18-го мы действительно увидим Дзюбу на корте, – сказал Медведев.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 12 по 18 октября.
В прошлом году Дзюба и Медведев сыграли товарищеский теннисный матч в Петербурге вместе с Еленой Дементьевой и Михаилом Южным.