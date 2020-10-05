Семак о Дзюбе: «Читал, что или он сожрет меня, или я его. Он осознает, что мы одна команда»

Главный тренер высказался о своих отношениях с капитаном сине-бело-голубых .

– С Дзюбой у вас очень трогательная была перепалка.

– Читал-читал я ваше высказывание о том, что или он сожрет меня, или я его. Это высказывание не имеет ничего общего с действительностью.

– Мы живем во времена постправды, когда из болтовни в YouTube делаются официальные новости, есть такое.

– Это был игровой момент, связанный с тем, что он получил удар. Я у него спросил: есть силы или нет сил, насколько он хорошо себя чувствует. Потому что это концовка матча, нужно работать, нужно двигаться.

Понятно, что есть какие-то вопросы, и у него могут быть ко мне, и у меня могут быть к нему. Самое важное, что я понимаю, что он прекрасно осознает, что мы одна команда, и все, чего мы добиваемся – и выигрываем, и проигрываем, – мы все это делаем вместе.

А настроение у всех бывает разное. Если игрок играет на волне, ему все нравится. Если что-то не получается, каждый игрок по-разному воспринимает свои взлеты, падения. В этом нет ничего страшного.

– У вас есть какой-то блок на замену? Я вижу, как раздражен Барриос с заменами, я вижу, с каким лицом Артем уходит с поля.

– Нет, это домыслы. Что касается Барриоса, то его реакция была вызвана действиями судьи, а не фактом замены. Естественно, кто-то думает: вот, он расстроен. То же самое Малком, когда его меняешь: в большинстве случаев злится на себя, что у него не получается игра. Он ругает себя.

Журналисты же не знают и делают вывод: если игрок недоволен, значит, он недоволен тренером. Такое далеко не всегда. Игрок может быть не согласен, у меня может быть свое видение. Плюс мы же делаем замены не только исходя из того, насколько игроки хорошо выглядят.

Есть тактические замены, когда нужно перестраивать игру, добавлять обороны или атаки. Есть очень много моментов, о которых игроки не думают, но решение принимает в любом случае главный тренер, – сказал Семак.

Семак о недовольстве Дзюбы заменой: «Это прекрасно. Как игрок может быть доволен, когда его меняют?»