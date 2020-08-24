Семак о недовольстве Дзюбы заменой: «Это прекрасно. Как игрок может быть доволен, когда его меняют?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после ничьей с «Уралом» (1:1) в 8-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Показалось, что Дзюба был недоволен заменой.
– Это же прекрасно. Как игрок может быть доволен, когда его меняют? Все хотят играть. Это эмоции, естественно, это хорошо.
– Оцените игру Азмуна в двух последних матчах.
– С Тулой было неплохое движение, но мяч не слишком часто находил его в позициях, в которых он открывался. Сегодня то же самое – местами играл неплохо, местами был слишком пассивен, выключался из игры.
Не получилась игра так, как хотели, это нормально. Когда-то Азмун вытаскивает нашу команду, когда-то роль бомбардиров берут на себя другие.
Эту игру мы провели ниже возможностей, но не стал бы говорить о спаде, а только о конкретной игре. Мы видим, как работает Азмун на тренировках.
– Круговой участвует в трех голах. Он воспользовался шансом на основу?
– У всех есть шанс, все нужны.
– Ракицкий снова не сыграл. Как его здоровье?
– Надеялись, что он сможет сыграть, повреждение несерьезное. Переговорили с ним, с докторами, решили перестраховаться. Надеюсь, со следующей недели он будет работать в общей группе, – сказал Семак.