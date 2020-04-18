«ПСЖ» поборется с «Реалом» за Холанда

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«Пари Сен-Жермен» интересуется нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Французский клуб готов побороться за трансфер 19-летнего норвежца с «Реалом». Ранее утверждалось, что Холанд не перейдет в «Мадрид» раньше 2022 года.

В «ПСЖ» полагают, что нападающий Килиан Мбаппе рано или поздно может захотеть перейти в «Реал». Форварды Эдинсон Кавани и Мауро Икарди могут покинуть клуб уже по окончании нынешнего сезона, поэтому парижане могут подписать Холанда.

В 9 матчах Бундеслиги Холанд забил 10 голов.

Холанд забил первый гол новой эпохи после великой пятки Брандта. А потом не знал, как праздновать

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