«ПСЖ» поборется с «Реалом» за Холанда

«Пари Сен-Жермен» интересуется нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
Французский клуб готов побороться за трансфер 19-летнего норвежца с «Реалом». Ранее утверждалось, что Холанд не перейдет в «Мадрид» раньше 2022 года.
В «ПСЖ» полагают, что нападающий Килиан Мбаппе рано или поздно может захотеть перейти в «Реал». Форварды Эдинсон Кавани и Мауро Икарди могут покинуть клуб уже по окончании нынешнего сезона, поэтому парижане могут подписать Холанда.
В 9 матчах Бундеслиги Холанд забил 10 голов.
Холанд забил первый гол новой эпохи после великой пятки Брандта. А потом не знал, как праздновать